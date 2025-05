Vereador de Criciúma chama bebês reborn de ‘coisa do diabo’ e gera polêmica Ao ND Mais, Marquinhos Machado (MDB) disse que a fala repercutiu e gerou reações; assista ao vídeo ND Mais|Do R7 21/05/2025 - 21h16 (Atualizado em 21/05/2025 - 21h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

“Coisa do diabo”. Foi assim que o vereador de Criciúma, Marquinhos Machado (MDB), definiu os bebês reborn, conhecidos como bonecos hiper-realistas, durante o horário político da Casa Legislativa, na noite de segunda-feira (19). “Estão fazendo parto de boneca e nós estamos achando isso normal”, pontuou durante a fala. “O que eu vou falar aqui é coisa de maluco. Ma-lu-co. Três sílabas. Essa situação de bebê reborn, bebê não sei o que, é coisa do diabo”, acrescentou.

Para entender melhor essa polêmica e as declarações do vereador, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Hugo Motta quer aprovar isenção do IR até setembro para valer em 2026

Quem é ‘Zorro do PCC’, preso por aterrorizar fazendeiros em São Paulo

VÍDEO: Ônibus em chamas espalha fogo pela pista e assusta motoristas em SP