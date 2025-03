Vereador tem resposta dura por questionar ‘vídeos de travesti’ em escola tradicional de Itajaí Escola de Itajaí afirma que acusações na Câmara de Vereadores seriam 'falsas' e 'ofensivas' e diz seguir Base Nacional Comum Curricular... ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 12/03/2025 - 20h26 ) twitter

Na sessão ordinária da última terça-feira (11), na Câmara de Vereadores de Itajaí, o vereador Victor Nascimento (PL) utilizou a tribuna para questionar ações do Colégio São José, centro de educação particular de vertente católica, após denúncias que teriam sido feitas por pais e responsáveis.

Para saber mais sobre essa polêmica e as respostas da escola, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

