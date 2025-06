Vereadores propõem permitir iniciativa privada na gestão do saneamento de Florianópolis Projetos tramitando na Câmara de Vereadores querem possibilitar que outra empresa assuma os serviços, diante da desconfiança em relação... ND Mais|Do R7 09/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 09/06/2025 - 09h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Estão tramitando na Câmara de Vereadores de Florianópolis projetos que buscam mudanças na concessão dos serviços de saneamento básico da Capital. Para os autores do projeto, a Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) não tem capacidade financeira para cumprir as metas do Marco Legal do Saneamento, que preconiza 90% de coleta e tratamento de esgoto e acesso à água potável para 99% da população até 2033.

Para saber mais sobre as propostas e o impacto na gestão do saneamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Imóveis em Florianópolis com apenas um quarto são os que mais valorizam no último ano

Serra do Rio do Rastro é liberada após 10 horas de bloqueio por acidente com carreta

Tradição passada à mão: ofícios artesanais moldam gerações em Florianópolis