Viaduto do Guamiranga: Trânsito Liberado e Novas Oportunidades para Motoristas O viaduto do Guamiranga, entre Jaraguá do Sul e Guaramirim, no Norte do Estado, foi liberado para o trânsito na manhã desta terça... ND Mais|Do R7 27/08/2024 - 17h31 (Atualizado em 27/08/2024 - 17h31 ) ‌



O viaduto do Guamiranga, entre Jaraguá do Sul e Guaramirim, no Norte do Estado, foi liberado para o trânsito na manhã desta terça-feira (27). Agora, os motoristas que trafegam pela região poderão passar pela parte de baixo da estrutura.

