VÍDEO: Ataque de abelhas mata um cavalo e fere mais de 30 pessoas no RS; imagens fortes

Um ataque de abelhas deixou mais de 30 pessoas feridas e um cavalo morto durante um evento particular de cavalgada. O incidente ocorreu no último domingo (27), em Ivoti, no Rio Grande do Sul. Os bombeiros foram acionados e utilizaram água para acalmar os insetos. Segundo a prefeitura, os feridos foram encaminhados a hospitais de Ivoti e da região. A última vítima hospitalizada foi liberada na manhã da segunda-feira (28).

