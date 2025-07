VÍDEO: Baleia presa em rede de pesca é monitorada por bombeiros na Grande Florianópolis Equipe de bombeiros e Ibama alegam que rede de pesca não comprometeu mobilidade do animal localizado na praia da Ponta do Papagaio,... ND Mais|Do R7 12/07/2025 - 03h16 (Atualizado em 12/07/2025 - 03h16 ) twitter

Uma baleia-franca com uma rede de pesca presa à cabeça foi avistada por uma equipe de bombeiros na Praia da Ponta do Papagaio, em Palhoça, na Grande Florianópolis, na tarde da última quinta-feira (10). Segundo informações do CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina), a rede de pesca não teria comprometido a mobilidade do animal que estava acompanhado de um pequeno filhote. As autoridades seguem monitorando o caso.

Para mais detalhes sobre essa situação preocupante e as ações das autoridades, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

