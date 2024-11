VÍDEO: Bandidos trapalhões tentam roubar carro, mas detalhe impede crime em SC VÍDEO: Bandidos trapalhões tentam roubar carro, mas detalhe impede crime em SC ND Mais|Do R7 07/11/2024 - 19h49 (Atualizado em 07/11/2024 - 19h49 ) twitter

Tentativa de roubo de veículo no bairro Estreito, Florianópolis

Uma tentativa de roubo de veículo foi registrada por câmeras de monitoramento do bairro Estreito, na área continental de Florianópolis. As imagens mostram o momento em que os bandidos trapalhões tentam levar o carro, mas acabam impedidos e abandonando o veículo, praticamente no local em que estava.

