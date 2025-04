VÍDEO: Cobra de 2 metros tenta ‘pegar carona’ em carro e acaba mordendo biólogo em SC Profissional afirma que resgate da caninana foi difícil devido ao seu tamanho; animal foi solto em área de mata de Jaraguá do Sul ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 07h40 (Atualizado em 25/04/2025 - 07h40 ) twitter

Uma caninana de dois metros tentou “pegar uma carona” em um carro de Jaraguá do Sul, no Norte catarinense. A cobra tentou invadir o motor do veículo, mas foi resgatada pelo biólogo da Fujama (Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente) Christian Raboch Lempek.

