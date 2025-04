VÍDEO: Corpo de homem morto por onça é localizado após pegadas do animal serem encontradas Caso aconteceu no Pantanal, às margens do rio Miranda, no Mato Grosso do Sul, e foi confirmado pela Polícia Militar Ambiental ND Mais|Do R7 23/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 23/04/2025 - 05h05 ) twitter

Foi encontrado nesta terça-feira (22), partes do corpo do caseiro Jorge Ávalo, 60 anos, que estava desaparecido desde a madrugada de segunda-feira (21), após ter sido atacado por uma onça. O caso aconteceu no Pantanal de Aquidauana, às margens do rio Miranda, no Mato Grosso do Sul, e foi confirmado pela PMA (Polícia Militar Ambiental). Segundo o Portal RIC, a PMA fez buscas nas proximidades da casa onde Jorge vivia e trabalhava como caseiro. Os policiais encontraram rastros da onça e marcas no chão que indicavam que o corpo do homem havia sido arrastado para dentro da mata.

