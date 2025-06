VÍDEO: Drone da PM flagra fuga de 400 traficantes armados na mata da Rocinha Criminosos seriam integrantes do Comando Vermelho e responsáveis por mil assassinatos no Nordeste; grupo usou roupas camufladas durante... ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 15h17 (Atualizado em 05/06/2025 - 15h17 ) twitter

Um drone da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro flagrou a fuga de 400 traficantes armados com fuzis pela mata da Rocinha, comunidade na zona sul da capital fluminense. Os criminosos seriam integrantes do CV (Comando Vermelho) do Ceará.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

