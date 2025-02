VÍDEO: Empresária é filmada nua por drone invasor na janela do seu quarto Milena Augusta revela que costuma dormir sem roupas por conta do calor e não foi a primeira vez que foi vítima de espionagem: "Não... ND Mais|Do R7 19/02/2025 - 23h25 (Atualizado em 19/02/2025 - 23h25 ) twitter

A empresária e influenciadora digital Milena Augusta da Silva, de 35 anos, denunciou ter sido observada por um drone na janela de seu apartamento em São Vicente, no litoral de São Paulo. Ela estava em sua cama, sem roupas, quando percebeu a aproximação do aparelho. Em vídeo nas redes sociais, Milena relatou “não ter um minuto de paz” e tratou o caso como “absurdo”.

Para saber mais sobre essa situação alarmante e as implicações legais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

