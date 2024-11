VÍDEO: Enfermeira é agredida por paciente em hospital de Joinville VÍDEO: Enfermeira é agredida por paciente em hospital de Joinville ND Mais|Do R7 24/11/2024 - 02h48 (Atualizado em 24/11/2024 - 02h48 ) twitter

Enfermeira agredida em hospital de Joinville

Uma enfermeira foi atacada por um paciente na tarde deste sábado (23) em Joinville, no Norte catarinense. As agressões foram filmadas por uma pessoa que estava presente na emergência do Hospital Dona Helena, onde o caso aconteceu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este incidente chocante.

