VÍDEO: Golfinhos são vistos nadando juntos em praia de cidade histórica do Sul de SC Animais nadavam com filhotes na praia do Farol de Santa Marta, em Laguna; aparição ocorre depois de elefantes-marinhos terem sido flagrados... ND Mais|Do R7 17/03/2025 - 21h05 (Atualizado em 17/03/2025 - 21h05 )

Um espetáculo da natureza. Mais de 10 golfinhos, com os filhotes, foram vistos nadando na praia do Farol de Santa Marta, em Laguna, no Sul de Santa Catarina, nesse domingo (16).

