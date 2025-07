VÍDEO: Imagens mostram momento que casal é baleado na saída de shopping em Florianópolis Câmeras flagraram dupla de moto atirando em casal no Centro da capital catarinense e fugindo na seguida; homem sofreu hemorragia interna... ND Mais|Do R7 10/07/2025 - 22h18 (Atualizado em 10/07/2025 - 22h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um casal foi baleado na noite de quarta-feira (9) na saída de um shopping no Centro de Florianópolis. As gravações mostram dois homens se aproximando em uma motocicleta e efetuando diversos disparos contra as vítimas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este incidente alarmante.

Leia Mais em ND Mais:

Cidade de SC investirá em turismo religioso com rota de peregrinos

Empresário é esfaqueado por cliente após briga por trailer no Sul de SC

VÍDEO: Vereadora é interrompida por ‘som de videogame’ durante discurso em Florianópolis