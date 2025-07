VÍDEO: Incêndio atinge shopping em São José e bombeiros evitam o pior Duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar foram rapidamente acionadas para conter as chamas que atingiram a torre de resfriamento... ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 04h57 (Atualizado em 09/07/2025 - 04h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um incêndio atingiu o telhado na central de ar-condicionado no Continente Shopping, em São José, na tarde desta terça-feira (8). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, as chamas começaram por volta das 15h10 e foram rapidamente controladas.

Para mais detalhes sobre o incidente e as ações dos bombeiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

SC bate recorde histórico de turistas estrangeiros no 1° semestre, com 526 mil visitantes

Cadê o carro? Jetta de Jair Renan é rebocado após infração na Grande Florianópolis

Cão de rua é baleado, chega a ser resgatado, mas morre em Camboriú