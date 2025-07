Vídeo inédito mostra pouso de emergência de balão em acidente que matou oito em SC Ao todo, 21 pessoas estavam a bordo; tragédia aconteceu em Praia Grande, no Extremo Sul de Santa Catarina, no dia 21 de junho ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 01h57 (Atualizado em 08/07/2025 - 01h57 ) twitter

Gritos de desespero, incêndio e apreensão. Um vídeo inédito, obtido pelo Domingo Espetacular, da RECORD TV, mostra o momento exato em que o balão que pegou fogo, caiu e matou oito pessoas em Praia Grande, no Extremo Sul de Santa Catarina, faz o pouso de emergência e 13 conseguem se salvar.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

