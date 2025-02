Vídeo: Influenciador se revolta ao perder R$ 5,7 milhões em criptomoeda promovida por Milei ‘Eu vou te encontrar, Javier Milei’, ameaçou Ape, que se enfureceu com a desvalorização da $LIBRA ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 17/02/2025 - 19h34 ) twitter

Na última sexta-feira (14), o presidente argentino Javier Milei publicou no X que a criptomoeda $LIBRA incentivaria o crescimento da Argentina, deixando um link para o investimento. O ativo teve um aumento de 10 vezes após a publicação, mas despencou nas horas seguintes. Milhares de investidores perderam o dinheiro investido, incluindo o influenciador Ape (@ApeMP5), que afirma ter perdido US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,70 milhões).

Saiba mais sobre essa polêmica e as reações do influenciador no nosso parceiro ND Mais.

