VÍDEO: Menina em cadeira de rodas cruza linha de chegada sozinha e é aplaudida de pé em SC

Com nome de vitoriosa, a atleta Victória Kamilly da Silva, de 11 anos, emocionou o público presente no Parajesc (Jogos Escolares Paradesportivos de Santa Catarina), na tarde de sábado (4), ao atravessar sozinha a reta principal da pista de atletismo em sua cadeira de rodas. Representando a Escola Municipal Antonia Gazini de Freitas, de Barra Velha, no Litoral Norte, Victória foi aplaudida de pé pela torcida ao cruzar a linha de chegada e comemorou o feito com entusiasmo.

