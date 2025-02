Vídeo mostra resgate de menina sequestrada e abusada em Tramandaí, no RS Cativeiro em loja de conveniência foi localizado pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar gaúcha; suspeito do crime foi linchado... ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 15h47 (Atualizado em 27/02/2025 - 15h47 ) twitter

As imagens impressionantes foram compartilhadas pela Polícia Militar do Rio Grande do Sul. O vídeo, de poucos minutos, mostra a agonia de uma menina sequestrada e abusada em Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, à espera de resgate.

Para saber mais sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

