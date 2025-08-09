VÍDEO: Motoboy salva motorista de carro em chamas após acidente na Grande Florianópolis
Homem foi retirado do veículo pegando fogo por um motoboy que passava pelo local; acidente ocorreu na madrugada de terça-feira (5),...
Um carro pegou fogo após colidir contra um poste e o motorista foi resgatado por um motoboy que passava pelo local. O incidente ocorreu na madrugada de terça-feira (5), por volta das 3h, no bairro Areias, em São José, na Grande Florianópolis.
Para saber mais sobre este heroico resgate, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
