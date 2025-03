VÍDEO: Piloto de 52 anos morre em queda de asa-delta no Sul de SC O piloto de 52 anos decolou da rampa na serra da Rocinha em Timbé do Sul e não resistiu à queda de 200 metros de altura ND Mais|Do R7 03/03/2025 - 14h46 (Atualizado em 03/03/2025 - 14h46 ) twitter

O piloto de asa-delta Ricardo Stecanela, de 52 anos, teve morte instantânea ao sofrer uma queda de 200 metros de altura durante a decolagem de seu equipamento na rampa da Serra da Rocinha, no município de Timbé do Sul. O helicóptero do SAER foi chamado para prestar os primeiros socorros, mas a equipe já encontrou o piloto sem vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

