VÍDEO: Primeira baleia-franca da temporada é avistada com filhote em Florianópolis

ND Mais

A primeira baleia-franca da temporada de 2025 foi registrada neste domingo (8) em Florianópolis, no litoral de Santa Catarina. O flagrante emocionante ocorreu por volta das 10h12, na Praia do Novo Campeche, e mostrou a fêmea acompanhada de seu filhote, marcando oficialmente o início do período de reprodução.

