VÍDEO: Primeira-dama dá tapa na cara de Macron em avião e presidente francês justifica Presidência da França tenta minimizar a cena após tapa na cara de Macron viralizar nas redes sociais: 'Briguinha de casal' ND Mais|Do R7 26/05/2025 - 22h35 (Atualizado em 26/05/2025 - 22h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O presidente da França, Emmanuel Macron, foi flagrado levando um tapa da esposa, a primeira-dama Brigitte Macron, na noite de domingo (25). A cena foi registrada no momento em que o casal desembarcava do avião em Hanói, no Vietnã. No vídeo, uma mão empurra o rosto do presidente francês na porta da aeronave. É possível identificar a primeira-dama pela roupa vermelha. Macron parece desconcertado, mas sorri e acena para o público em seguida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse curioso incidente!

Leia Mais em ND Mais:

Furto relâmpago: Hilux roubada em Balneário Camboriú reaparece 10 minutos depois

Mulher tem complicações graves após usar Ozempic falso e operação prende suspeito em SC

VÍDEO: Tornado assusta moradores, deixa oito feridos e 21 mil sem luz no Chile