VÍDEO: Quem era policial influencer morto a tiros por amigo de infância em SP; ‘povo tá louco’ O policial influencer publicou um vídeo reclamando da vizinhança pouco antes de ser assassinado pelo vizinho e amigo de infância na... ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 18h26 (Atualizado em 07/02/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O policial militar Rafael Rodrigues Novais, de 32 anos, foi morto a tiros pelo amigo de infância na manhã de quinta-feira (6), na zona norte de São Paulo. O assassino tinha uma dívida de R$ 300 com a vítima por causa de um retrovisor quebrado.

Para saber mais sobre essa trágica história e os detalhes do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

MJ cria força-tarefa para combater PCC no setor de combustíveis

‘Viva, Guida!’: moradora de Itajaí comemora 105 anos; veja vídeos

Morre aos 93 anos ex-reitor da Furb em Blumenau: ‘lembrado pela gentileza e alegria’