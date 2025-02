VÍDEO: Sequência de raios impressiona e ilumina céu durante tempestade em Florianópolis Chuva registrada na tarde dessa segunda-feira (17) chamou atenção pela incidência do fenômeno ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 18/02/2025 - 14h27 ) twitter

A frente fria que atinge Santa Catarina causou uma forte tempestade em Florianópolis, no fim da tarde dessa segunda-feira (17). A chuvarada começou pouco antes das 18h, acompanhada de raios e trovões em alguns pontos da cidade.

Para ver as imagens impressionantes e saber mais sobre a tempestade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

