VÍDEO: Serra catarinense amanhece com temperatura mais baixa do ano no Brasil Termômetros de São Joaquim registraram -3,2°C nesta quinta-feira; veja imagens da geada na região ND Mais|Do R7 02/05/2025 - 07h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 07h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A manhã desta quinta-feira (1°) foi de geada e temperaturas negativas na região da Serra de Santa Catarina. Vídeos nas redes sociais mostram o gelo cobrindo a vegetação e marcando a baixa de temperatura nas cidades.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as temperaturas extremas na Serra catarinense! saiba mais

Leia Mais em ND Mais:

Atriz mirim do SBT é intubada após sofrer sete paradas cardíacas

Mulher é agredida com fio de luz e socos, mas acaba presa em SC; entenda

Suspeita de feminicídio: mãe encontra filha morta estrangulada dentro de casa em SC