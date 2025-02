VÍDEO: Subsíndico é morto a tiros por morador de condomínio por infiltração no apartamento Assassinato do subsíndico ocorreu em condomínio em Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro; suspeito foi preso e hospitalizado...

