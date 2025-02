VÍDEO: Usina nuclear de Chernobyl é atingida por ataque russo, diz Ucrânia Presidente ucraniano usou as redes sociais para divulgar imagens da destruição; segundo Zelenskyy, níveis de radiação na área não aumentaram... ND Mais|Do R7 14/02/2025 - 15h27 (Atualizado em 14/02/2025 - 15h27 ) twitter

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, usou as redes sociais para mostrar o momento que um abrigo de radiação, na usina nuclear de Chernobyl, foi atingido por um míssil. Segundo o líder ucraniano, estrutura foi construída pelo governo, em parceria com países da Europa, América e outras partes do mundo, para garantir a biosegurança da população mundial.

Para mais detalhes sobre este ataque e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

