VÍDEO: Van escolar com crianças é prensada contra caminhão em Itajaí

Apesar do susto, todas as crianças que estavam na van escolar saíram ilesas

ND Mais|Do R7

Um acidente deu um susto em moradores da região da Barra do Rio, em Itajaí, na manhã desta terça-feira (19). Uma van escolar que transportava três crianças foi atingida por uma carreta e prensada contra um segundo caminhão.

