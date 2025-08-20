VÍDEO: Van escolar com crianças é prensada contra caminhão em Itajaí
Apesar do susto, todas as crianças que estavam na van escolar saíram ilesas
Um acidente deu um susto em moradores da região da Barra do Rio, em Itajaí, na manhã desta terça-feira (19). Uma van escolar que transportava três crianças foi atingida por uma carreta e prensada contra um segundo caminhão.
