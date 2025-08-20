VÍDEO: Van escolar com crianças é prensada contra caminhão em Itajaí Apesar do susto, todas as crianças que estavam na van escolar saíram ilesas ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 04h17 (Atualizado em 20/08/2025 - 04h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um acidente deu um susto em moradores da região da Barra do Rio, em Itajaí, na manhã desta terça-feira (19). Uma van escolar que transportava três crianças foi atingida por uma carreta e prensada contra um segundo caminhão.

Para mais detalhes sobre este incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Ciclone extratropical atinge regiões do Brasil com temporais a partir desta terça-feira (19)

Ciclone extratropical deve provocar ventos de até 70 km/h no Oeste de SC

Luxo nas redes, cocaína em casa: casal de influenciadores é preso com milhões em drogas em SC