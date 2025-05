VÍDEOS: Duas pessoas morrem após veleiro mexicano colidir com a Ponte do Brooklyn em Nova York Além das mortes, três mastros se quebraram e marinheiros ficaram pendurados no ar pelas cordas do navio; caso é investigado ND Mais|Do R7 18/05/2025 - 23h03 (Atualizado em 18/05/2025 - 23h03 ) twitter

Um veleiro mexicano, batizado de Cuauhtémoc, colidiu com a Ponte do Brooklyn, em Nova York (EUA), na noite deste sábado (17). Dois membros da tripulação morreram. Ainda, três mastros se quebraram e marinheiros ficaram pendurados no ar pelas cordas do navio. Segundo o prefeito nova-iorquino, Eric Adams, a ponte não sofreu danos, mas 19 pessoas a bordo precisaram de ajuda médica. O caso está sobre investigação.

