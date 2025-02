VÍDEOS: Motociclista morre ao acertar árvore no Morro da Cruz, em Itajaí Ao descer o Morro da Cruz em alta velocidade, motociclista morre após acertar árvore já na esquina da rua Uruguai, em Itajaí; garupa... ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 16h07 (Atualizado em 17/02/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma motociclista morre aos 46 anos, na descida do Morro da Cruz, no bairro Fazenda em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, ao bater em uma árvore na noite deste domingo (16). Imagens chocantes mostram o momento do acidente, em que a mulher perde o controle da moto.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

O que é infecção polimicrobiana, condição ‘complexa’ que levou o Papa Francisco à internação

Jovem é morto após homens armados invadirem casa em SC

Economia do Brasil cresce 3,8% em 2024, aponta prévia do PIB do Banco Central