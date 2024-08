Violência Doméstica: Sete Homens Presos em Santa Catarina Entre sábado (18), domingo (19) e segunda-feira (19), pelo menos sete homens foram presos por violência doméstica ou descumprimento... ND Mais|Do R7 19/08/2024 - 22h43 (Atualizado em 19/08/2024 - 22h43 ) ‌



Entre sábado (18), domingo (19) e segunda-feira (19), pelo menos sete homens foram presos por violência doméstica ou descumprimento de medidas protetivas no Oeste de Santa Catarina. Entre as ocorrências, foram registradas ameaças com facas, agressões com socos e martelo e a queima de roupas.

