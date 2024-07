Violência e Ciúmes: Jovem de 16 Anos Sofre Ataque Brutal Uma jovem, de 16 anos, foi internada em estado grave após ser esfaqueada no rosto e ter o corpo queimado com óleo quente. O caso aconteceu... ND Mais|Do R7 29/07/2024 - 19h03 (Atualizado em 29/07/2024 - 19h03 ) ‌



Uma jovem, de 16 anos, foi internada em estado grave após ser esfaqueada no rosto e ter o corpo queimado com óleo quente. O caso aconteceu em Bonsucesso, bairro na Zona Norte do Rio, no último sábado (27), e teria sido motivado por ciúmes.

