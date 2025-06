Virginia Fonseca no Serasa? Influenciadora pode ficar com ‘nome sujo’ por dívida de R$ 6 mil Virginia Fonseca foi notificada judicialmente após não efetuar o pagamento de um tributo por quatro anos; influenciadora afirma que... ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 07h16 (Atualizado em 18/06/2025 - 07h16 ) twitter

A influenciadora Virginia Fonseca foi incluída na lista de devedores de Londrina, no Paraná, após não pagar o IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) de uma sala comercial em um prédio no bairro Gleba Palhano. O valor da dívida é de R$ 6.530,06, referente ao período entre 2021 e 2024. Ela foi notificada na segunda-feira (16) sobre o processo, após a 1ª Vara de Execuções de Londrina reconhecer a legalidade da cobrança. Caso não realize o pagamento, a influenciadora pode ter o imóvel penhorado pela Justiça, além do bloqueio de bens ativos.

