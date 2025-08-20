Visitante ilustre: foca-caranguejeira rara é flagrada descansando em praia do litoral Sul de SC Foca-caranguejeira é encontrada em praia pública da cidade de Imbituba; moradores e turistas devem respeitar o descanso do animal e... ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 20/08/2025 - 07h58 ) twitter

A aparição de uma foca-caranguejeira vem chamando a atenção de especialistas ambientais na última semana. Avistada na cidade de Imbituba, no Litoral Sul de Santa Catarina, a espécie é considerada rara no Brasil, tendo poucas ocorrências registradas na região. Segundo relatos do Instituto Australis, uma avaliação externa indica que o animal está descansando. Por estar localizado em uma praia pública, é fundamental que as pessoas sigam orientações de preservação.

