Visitante ilustre: foca-caranguejeira rara é flagrada descansando em praia do litoral Sul de SC
Foca-caranguejeira é encontrada em praia pública da cidade de Imbituba; moradores e turistas devem respeitar o descanso do animal e...
A aparição de uma foca-caranguejeira vem chamando a atenção de especialistas ambientais na última semana. Avistada na cidade de Imbituba, no Litoral Sul de Santa Catarina, a espécie é considerada rara no Brasil, tendo poucas ocorrências registradas na região. Segundo relatos do Instituto Australis, uma avaliação externa indica que o animal está descansando. Por estar localizado em uma praia pública, é fundamental que as pessoas sigam orientações de preservação.
A aparição de uma foca-caranguejeira vem chamando a atenção de especialistas ambientais na última semana. Avistada na cidade de Imbituba, no Litoral Sul de Santa Catarina, a espécie é considerada rara no Brasil, tendo poucas ocorrências registradas na região. Segundo relatos do Instituto Australis, uma avaliação externa indica que o animal está descansando. Por estar localizado em uma praia pública, é fundamental que as pessoas sigam orientações de preservação.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa incrível descoberta!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa incrível descoberta!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: