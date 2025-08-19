Visitas limitadas: Ilha do Campeche vira Unidade de Conservação com gestão de Florianópolis
Administração da Ilha do Campeche, no Sul da capital catarinense, passa a ser oficialmente uma responsabilidade do município de Florianópolis...
A administração da Ilha do Campeche, no Sul da capital catarinense, é oficialmente uma responsabilidade do município de Florianópolis. A condição foi oficializada nesta segunda-feira (18), com a criação do Monumento Natural Municipal da Ilha do Campeche.
