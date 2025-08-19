Visitas limitadas: Ilha do Campeche vira Unidade de Conservação com gestão de Florianópolis Administração da Ilha do Campeche, no Sul da capital catarinense, passa a ser oficialmente uma responsabilidade do município de Florianópolis... ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 05h17 (Atualizado em 19/08/2025 - 05h17 ) twitter

A administração da Ilha do Campeche, no Sul da capital catarinense, é oficialmente uma responsabilidade do município de Florianópolis. A condição foi oficializada nesta segunda-feira (18), com a criação do Monumento Natural Municipal da Ilha do Campeche.

Saiba mais sobre essa importante mudança e suas implicações na gestão ambiental acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

