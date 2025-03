Vítimas de Antônio Teobaldo, médico preso por estupros em SC e BA, enfrentam sequelas do abuso Médico que estava foragido foi condenado por estuprar uma professora em unidade de saúde em Joinville e uma garota de 13 anos na Bahia... ND Mais|Do R7 17/03/2025 - 17h46 (Atualizado em 17/03/2025 - 17h46 ) twitter

“Hoje tenho transtorno bipolar e tomo remédios todos os dias”, as palavras revelam o trauma e as sequelas que ficarão para sempre na vida de uma das vítimas de Antônio Teobaldo Magalhães, médico preso e acusado por estupros em Joinville, em 2021, e em Uruçuca, Bahia, em 2010. Antônio Teobaldo estava foragido desde 18 de fevereiro e foi preso nessa sexta-feira (14), em Salvador.

Para entender mais sobre as histórias impactantes e as consequências enfrentadas pelas vítimas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

