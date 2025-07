Você já viu os olhos de uma baleia? Vídeo em SC viraliza ao mostrar detalhe pouco conhecido Registro feito por drone no Sul de SC mostra os olhos da baleia-franca com nitidez e desperta dúvidas em internautas; especialista... ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 24/07/2025 - 08h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Comuns de serem avistadas nesta época do ano na região do Litoral Sul de Santa Catarina, as baleias-franca se tornaram protagonistas em postagens nas redes sociais. Recentemente, um registro feito por drone viralizou na internet. O vídeo, feito pelo surfista Luiz Henrique da Silva, mostra o rosto de uma baleia de forma aproximada, evidenciando um detalhe que muitas vezes não pode ser visto pelas pessoas: os olhos desse animal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre esses fascinantes animais!

Leia Mais em ND Mais:

Chuvas e mínimas de 7°C: frente fria avança e ‘muda o tempo’ em diversas regiões do Brasil

Justiça de SC acata denúncia e torna réu atirador de academia de Lages

Após 27 anos de vínculo, Justiça devolve papagaio a mulher abalada com separação em SC