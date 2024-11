Vote na sua banda favorita do prêmio mundial de rock Dez bandas restaram finalistas do Prêmio Mundial Rock 2024 e o público vai definir qual delas vai tocar no palco do festival que acontecerá... ND Mais|Do R7 17/10/2024 - 12h29 (Atualizado em 17/10/2024 - 12h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Agora é com vocês! Saiu a seleção das 10 bandas e artistas finalistas do Prêmio Mundial Rock 2024. O público é que vai escolher quem será a vencedora que, além de gravar um single e clipe, também vai se apresentar no palco do Mundial Rock Festival, que acontecerá nos dias 23 e 24 de novembro, na Beira-Mar de São José.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• O futuro dos cassinos online no Brasil: tendências para ficar de olho

• Prêmio Mundial Rock: agora você decide a banda vencedora!

• Jovem morre durante confronto com a PM no Extremo Sul de SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.