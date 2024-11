Zininho, o gentleman do samba, é o homenageado do novo episódio da série Som da Ilha Zininho, o gentleman do samba, é o homenageado do novo episódio da série Som da Ilha ND Mais|Do R7 30/11/2024 - 10h48 (Atualizado em 30/11/2024 - 10h48 ) twitter

Zininho, o gentleman do samba

Se “no princípio era o verbo”, então está gravado por Zininho, o compositor, poeta, operador, técnico de som, editor, roteirista de programas e radionovelas, mestre do rádio e um memorialista intuitivo, porém nato. No imensurável acervo legado por Cláudio Alvim Barbosa (1929-1998), a filha e pesquisadora Cláudia Barbosa, e o cineasta Zeca Pires lapidaram o enredo da série “O Som da Ilha – Era de Ouro”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a vida e obra desse ícone do samba!

