A Família ao Pé da Cruz: movimento de fé e união global Na manhã desta sexta-feira (18), a Igreja Universal promoveu um encontro de fé que reuniu milhares de pessoas no Estádio do Pacaembu em SP e lotou o Maracanã, no RJ São Paulo|Do R7 18/04/2025 - 15h35 (Atualizado em 18/04/2025 - 15h35 )

Evento "A Família ao Pé da Cruz que ocorreu na manhã desta sexta (18) no Arena Mercado Livre Pacaembu Mídias Sociais Igreja Universal

A sexta-feira da Paixão será lembrada como o início de uma nova história para milhares de pessoas que participaram do grande encontro de fé e restauração, “A Família ao Pé da Cruz”.

Reunidas no Maracanã, no Estádio do Pacaembu e em templos da Universal do Brasil e do mundo, as pessoas tiveram a oportunidade de buscar pela felicidade e paz no lar.

Participando pela primeira vez de um encontro como “A Família ao Pé da Cruz”, Emanuele Bezerra, de 24 anos, relata que foi o desejo de entregar a família a Deus que a levou até o Pacaembu: “Minha família é a minha base. Se ela não estiver bem, nada mais está. Por isso, entendo o valor de estar aqui hoje, clamando ao Senhor Jesus para que Ele cuide de tudo.”

O sonho de ter uma família estruturada, unida e livre de problemas como vícios, violência e infidelidade é realidade na vida de muitas pessoas.

‌



“A família é a extensão do cuidado de Deus por nós, chegar em casa e ter com quem dividir as nossas lutas diárias, saber que o nosso lar é um verdadeiro refúgio, nos fortalece! Por isso, todo aquele que quer ter uma vida estruturada em todos os sentidos, deve começar pela base – a família”, declara Ana Paula Venâncio, 43 anos, presente no evento realizado na manhã de hoje no Estádio do Pacaembu.

Segundo o Bispo Renato Cardoso, responsável pela Universal no Brasil, que realizou o evento das 10h em SP, “mesmo que apenas um membro da família se coloque em oração e interceda pelos demais, isso pode ser o ponto de partida para uma transformação completa no ambiente familiar”. E foi exatamente esse o papel de Ana Paula na família: “Esse grande movimento de lutar, de interceder pela família, a família de Deus, nós somos a família de Deus; E é muito importante, a gente sempre estar intercedendo, lutando pela nossa casa e hoje meus filhos estão aqui comigo.”

‌



O evento “A Família ao Pé da Cruz” foi marcado por muita fé e oração. E para quem perdeu o evento das 10h, às 17h, o Bispo Macedo estará no Estádio do Pacaembu para conduzir o grande encontro. Quem não tem a credencial para assistir aqui do Pacaembu, pode se dirigir a um templo da Universal mais próximo onde também acontecerá o evento.

A transmissão acontece pelo R7.com, PlayPlus e Univer Video.

