Campos do Jordão, Ilhabela e mais! Conheça os destinos que estarão presentes na 23ª Feira EBS Entre os dias 4 e 5 de junho, Estados e municípios brasileiros mostrarão suas estruturas e diferenciais para eventos, representados pelos órgãos governamentais de turismo e por CVBs, na capital paulista São Paulo|Do R7 04/06/2025 - 13h11 (Atualizado em 04/06/2025 - 13h26 ) twitter

Campos do Jordão é um dos destinos que vai estrear na Feira EBS Sérgio Tadeu Biagioni/Prefeitura Campos do Jordão

A 23ª Feira EBS, o principal ponto de encontro do Brasil para profissionais que contratam, promovem e organizam eventos corporativos, treinamentos, incentivos, congressos e feiras que acontecerá nos dias 4 e 5 de junho, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, contará com 18 destinos entre os seus expositores. São 17 nacionais: Balneário Camboriú (SC); Bento Gonçalves e região (RS); Campos do Jordão (SP); Curitiba (PR); Fernando de Noronha (PE); Foz do Iguaçu (PR); Ilhabela (SP); Joinville (SC); Natal (RN); Porto de Galinhas (PE); Recife (PE); Santos (SP); Uberlândia (MG) e os estados do Ceará, Paraíba, Paraná e Pernambuco. E o destino internacional Aruba. O número é 15% superior ao total de destinos que estiveram na edição de 2024.

Todos terão estandes próprios, onde apresentarão suas novidades, infraestruturas e diferenciais para sediar eventos de pequeno, médio e grande portes para os mais diversos setores. Destes, Fernando de Noronha e Campos do Jordão estarão pela primeira vez na feira. A participação estratégica na EBS tem se mostrado um importante caminho para a captação de novos negócios, ampliando a visibilidade dos destinos e posicionando-os como centros de excelência para a atender o setor MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), sigla em inglês para Reuniões, Viagens de Incentivo, Conferências e Exposições.

A Feira EBS já está consolidada como a principal vitrine deste segmento no Brasil. Realizada anualmente na capital paulista, reúne profissionais de marketing, eventos, recursos humanos, treinamento e compras corporativas, além de agências e fornecedores de soluções para eventos empresariais.

Em 2025, a Feira EBS reunirá mais de 90 marcas expositoras com soluções voltadas para eventos corporativos e de incentivo. A programação será intensa e diversificada, incluindo o Congresso MICE Brasil, que trará conteúdos relevantes e tendências do setor; o EBS Lab Experience, com atividades imersivas e inovadoras; e o Speed Meeting, que promoverá mais de 8 mil reuniões por dia, conectando decisores e fornecedores em rodadas de negócios altamente qualificadas.

A força do turismo de eventos

O setor MICE tem se mostrado um pilar fundamental para o crescimento do turismo no Brasil, movimentando diversos setores da economia, como hotelaria, transporte e gastronomia.

Para Marcello Baranowsky, CEO do Grupo EBS, a Feira é uma das mais importantes vitrines para os destinos apresentarem seus atrativos para o setor de eventos. “Nos dois dias de programação, contribuímos para consolidar a imagem do Brasil como destino competitivo e preparado para receber eventos corporativos de alto nível”, completa.

Inscrições gratuitas para visitantes do setor

Ainda dá tempo de se inscrever para visitar a Feira EBS 2025. Os profissionais que atuam em marketing, eventos, RH, treinamento, compras e área correlatas, à frente da organização, realização, produção, planejamento de eventos corporativos, associativos, incentivos, treinamentos, congressos e feiras podem se credenciar gratuitamente pelo site https://feiraebstickets.yazo.com.br/. Para empresas fornecedoras de produtos e serviços para esse mercado é cobrado o acesso no valor de R$ 1.200 até 3 de junho e, a partir do dia 4, o valor sobe para R$ 1.380. Já estudantes das áreas do setor pagam um valor único de R$ 260.

Serviço

Feira EBS 2025

Quando: 4 e 5 de junho de 2025

Onde: Centro de Convenções Rebouças – Av. Rebouças, 600, São Paulo (SP)

Credenciamento e mais informações: https://feiraebstickets.yazo.com.br/