Festival em São Paulo promove inclusão social por meio das artes marciais Evento na zona leste reunirá atletas com e sem deficiência para destacar o papel social do esporte

O Festival Olga Kos de Inclusão Esportiva ocorrerá no dia 27 de janeiro em um centro esportivo na Vila Alpina, zona leste de São Paulo. O evento busca reafirmar as artes marciais como uma ferramenta importante para a transformação social.

Na programação haverá demonstrações de diversas modalidades como karatê, capoeira, judô e taekwondo. A iniciativa pretende promover acesso e inclusão no esporte e deve reunir cerca de mil atletas com e sem deficiência. A entrada é gratuita para todos os interessados em participar ou assistir às atividades programadas.

