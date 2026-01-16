Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Festival em São Paulo promove inclusão social por meio das artes marciais

Evento na zona leste reunirá atletas com e sem deficiência para destacar o papel social do esporte

São Paulo|Do R7, com RECORD NEWS

  • Google News

O Festival Olga Kos de Inclusão Esportiva ocorrerá no dia 27 de janeiro em um centro esportivo na Vila Alpina, zona leste de São Paulo. O evento busca reafirmar as artes marciais como uma ferramenta importante para a transformação social.

Na programação haverá demonstrações de diversas modalidades como karatê, capoeira, judô e taekwondo. A iniciativa pretende promover acesso e inclusão no esporte e deve reunir cerca de mil atletas com e sem deficiência. A entrada é gratuita para todos os interessados em participar ou assistir às atividades programadas.

Search Box

Busque no R7

 

Festival

Inclusão

Judô

São Paulo (Cidade)

São Paulo (Estado)

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.