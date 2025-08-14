Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Veja fotos da operação da PF que apura um suposto esquema de corrupção em São Bernardo (SP)

A Polícia Federal deflagrou a operação para apurar indícios de lavagem de dinheiro e corrupção supostamente praticados por uma organização criminosa que atuaria na administração pública de São Bernardo do Campo (SP). Segundo a corporação, as investigações começaram em julho de 2025, após a apreensão de R$ 14 milhões, entre reais e dólares norte-americanos, em endereços ligados a um servidor público suspeito de integrar o grupo.

São Paulo|Do R7

Publicidade

1 / 5

PF apura esquema de corrupção em São Bernardo (SP) após apreender R$ 14 mi com servidor

Divulgação/PF/Arquivo

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.