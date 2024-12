Gestor de empresa de investimentos e advogado são suspeitos de desviar R$ 5 milhões Investigação indica que gestor contratou advogado por valor acima do mercado, que devolveu parte do dinheiro para ele São Paulo|Do R7 02/12/2024 - 21h28 (Atualizado em 02/12/2024 - 21h41 ) twitter

Mandados foram cumpridas pela Polícia Civil de SP PCSP/ reprodução

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu mandado de busca e apreensão contra o gestor da Esh Capital Vladimir Joelsas Timerman e seu advogado, César Augusto Fagundes Verch. Os dois são suspeitos de desviar recursos de um dos fundos geridos pela Esh. Também foram autorizadas a quebra de sigilo bancário dos dois. O R7 tenta contato com as defesas.

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo e foram cumpridos na sexta-feira (29) na capital paulista. Segundo a investigação, Timerman teria contratado Verch a preços superiores aos praticados no mercado e o advogado teria devolvido parte do dinheiro ao executivo.

Além disso, Timerman teria desviado R$ 5 milhões do fundo de investimento e de seus acionistas, sendo que parte dos valores teriam sido pagos no exterior, por meio de “offshore” criada por Verch e utilizada por Timerman, enquanto outra parte foi feita diretamente nas contas dele.

Segundo a apuração, foi identificado que em uma ação da Esh Capital contra a Gol/Smiles, ao invés de R$ 5 milhões serem pagos aos acionistas, o valor foi repassado por Verch a Timerman como forma de “propina” pela contratação do escritório.

A investigação teve início por meio de uma denúncia anônima. A denúncia foi embasada por um relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) que apontou movimentações suspeitas dos dois.

“O relatório de inteligência elaborado que aponta a existência de transações suspeitas entre os investigados, além de movimentações financeiras incompatíveis coma renda e patrimônio declarados, além do afastamento do sigilo fiscal, e podem figurar indícios da realização de manobras de integração de valores ilícitos na economia legal, concernentes a prática do delito de lavagem de capitais", disse o juiz.