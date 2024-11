PCDF investiga grupo que desviou carga de R$ 100 mil em Taguatinga Polícia cumpre dois mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão; golpistas eram de Minas Gerais Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 28/11/2024 - 08h58 (Atualizado em 28/11/2024 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cargas eram desviadas em posto de Taguatinga PCDF/Divulgação - 28

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) investiga um grupo criminoso que desviou uma carga de R$ 100 mil em um posto de combustíveis em Taguatinga. Nesta quinta-feira (28) os agentes cumprem dois mandados de prisão preventiva, cinco mandados de busca e apreensão e medida de sequestros de valores. A chamada Operação Carga Fantasma é conduzida pela 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) e teve apoio operacional da Polícia Civil de Minas Gerais.

As investigações começaram em junho, quando o proprietário de uma transportadora de cargas de Goiânia (GO) procurou a delegacia e informou que teve uma carga de embalagens no valor de R$ 100 mil desviada pelos golpistas em um posto de combustíveis. Os autores tinham acesso a uma plataforma de anúncio de fretes, onde as transportadoras negociam o transporte de mercadorias com motoristas autônomos.

Segundo o delegado-chefe da 17ª DP, Thiago Boeing, “os autores se passando por motoristas autônomos acertavam o transporte da carga, mas quando o anúncio era removido, eles faziam um novo anúncio, simulando esse frete para outros motoristas. Quando o motorista aceitava eles passavam a atuar como intermediador. Simulando para o motorista que era o transportador, e para a empresa que era um motorista”.

“Quando essa carga era transferida e chegava até o destino eles ligavam para o motorista falando que tiveram um imprevisto que seria necessário fazer um transbordo da carga para outro caminhão. Geralmente isso acontecia em um posto de gasolina, aqui na BR-070 em Taguatinga. Eles passavam a carga para outro caminhão e desapareciam com a carga”, disse.

‌



Segundo Boeing, os golpistas são da cidade de Uberlândia (MG) e já teriam desviado outra carga, de produtos de limpeza. “Conseguimos recuperar parte dessas cargas em um receptador aqui de Ceilândia que foi preso nesta operação, pois ele estava receptando diversas cargas”, informou.

Os autores irão responder pelos crimes de estelionato (fraude eletrônica), associação criminosa, receptação qualificada e lavagem de capitais.