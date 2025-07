31ª feira Fenasucro & Agrocana reúne líderes da bioenergia em Sertãozinho (SP) Evento destaca inovação e sustentabilidade no setor sucroenergético Agro Record Interior SP|Do R7 21/07/2025 - 16h55 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h55 ) twitter

A Fenasucro e Agrocana, maior feira mundial de bioenergia, acontece de 12 a 15 de agosto em Sertãozinho (SP). Com mais de 600 marcas e 3 mil produtos, o evento reforça a posição do Brasil como líder global em bioenergia. Entre as novidades, está o lançamento do primeiro carro elétrico movido a etanol. A feira também incentiva a descarbonização, promovendo parcerias para neutralizar a pegada de carbono, e impulsiona a economia local.