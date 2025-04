Agenda Legislativa do Agro 2025 é apresentada O documento aborda tributação, meio ambiente, direito de propriedade, entre outros Agro Record Interior SP|Do R7 24/04/2025 - 22h14 (Atualizado em 24/04/2025 - 22h14 ) twitter

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil apresentou a Agenda Legislativa do Agro 2025, destacando 87 projetos de lei que impactam produtores rurais. Dividido em 8 eixos temáticos, o documento aborda tributação, meio ambiente, direito de propriedade, entre outros.

Em sessão solene no Senado, líderes do setor discutiram desafios como a segurança jurídica e a tipificação da invasão de terra como crime. O presidente da CNA, João Martins, enfatizou a importância do apoio técnico e a convergência de pensamento entre o setor produtivo e o Parlamento. A agenda visa expor com clareza as prioridades do agro para toda a sociedade.