Agrishow 2025 integra educação e inovação no agronegócio Evento uniu jovens e tecnologias, promovendo a transformação cultural e profissional no campo Agro Record Interior SP|Do R7 05/05/2025 - 17h57 (Atualizado em 05/05/2025 - 17h57 )

Mais de 200.000 visitantes participaram da Agrishow, incluindo 300 alunos da rede municipal de Ribeirão Preto (SP). Os estudantes exploraram plantações e tecnologias agrícolas, como drones de pulverização e máquinas avançadas. A peça teatral ‘Se Liga no Campo’ destacou a história da agricultura no Brasil, enquanto o projeto ‘Vivenciando a Prática’ proporcionou experiências práticas para 50.000 alunos em quatro anos. A visita guiada incluiu plantações de milho e cana-de-açúcar, destacando a importância do agronegócio na formação cultural e econômica de Ribeirão Preto.