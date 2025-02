Agro Entrevista: genética do capim faz diferença na vedação de pasto, aponta pesquisa Reservar parte da pastagem para alimentar rebanho durante a seca é prática já consolidada em muitos lugares do Brasil Agro Record Interior SP|Do R7 22/02/2025 - 20h34 (Atualizado em 22/02/2025 - 20h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Tocantins (UFT) apontou que genética do capim faz diferença na prática do diferimento de pasto, que consiste em reservar parte da pastagem para alimentar o rebanho durante a seca. Edson Castro Júnior, engenheiro agrônomo, fala mais sobre o assunto.